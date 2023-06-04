4 июня, 11:12,
обновлено 4 июня, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. До 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены за сутки в ходе боевых действий на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боев [на донецком направлении] за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация