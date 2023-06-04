МО РФ сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. До 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены за сутки в ходе боевых действий на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев [на донецком направлении] за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.