МО РФ заявило об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Григоровки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Григоровки в ДНР. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа. В течение суток на данном (краснолиманском - прим. ТАСС) направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, Макеевка, Невское, Площанка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. "Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - добавил он.