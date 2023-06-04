МО РФ заявило о перехвате двух крылатых ракет Storm Shadow

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО Himars и "Ураган" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его данным, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской Народной Республики, Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой Народной Республики, Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4 473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 382 танка и других боевых бронированных машин, 1 112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 656 единиц специальной военной автомобильной техники.