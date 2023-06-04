МО РФ: на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 240 военных ВСУ

Также уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 240 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град", - сказал Конашенков.