4 июня, 11:16,
обновлено 4 июня, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ: на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены до 240 военных ВСУ

© Минобороны России

Также уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 240 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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