4 июня, 11:16
Военная операция на Украине

Отряд "Ахмат" продолжает активные боевые действия на марьинском тактическом направлении

© Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также продолжаются боевые действия подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе Авдеевки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат" продолжают активные боевые действия на марьинском тактическом направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на марьинском тактическом направлении, а также подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация