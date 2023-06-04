Отряд "Ахмат" продолжает активные боевые действия на марьинском тактическом направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также продолжаются боевые действия подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе Авдеевки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Штурмовые группы отряда специального назначения "Ахмат" продолжают активные боевые действия на марьинском тактическом направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на марьинском тактическом направлении, а также подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка", - сказал Конашенков.