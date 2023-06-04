Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат

В ведомстве планируют использовать для этого данные государственных информационных систем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому граждан предлагается ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат - на основании данных государственных информационных систем. Проект ведомства "О внесении изменений в положение о воинском учете" представлен в воскресенье на портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", - говорится в документе.

Согласно проекту Минобороны, в случае отсутствия возможности вручить повестку адресату лично или получить по почте, ее предлагают считать врученной через семь дней после публикации в соответствующем реестре.

В ведомстве также предлагают предоставить возможность уполномоченному органу запрашивать и обеспечивать получение информации в письменной форме и на бумажном носителе или в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью руководителя в случае отсутствия технической возможности получить сведения в электронном виде.

После постановки на воинский учет гражданину направят соответствующее уведомление в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

11 апреля текст соответствующих поправок в закон о воинской обязанности и военной службе был опубликован в электронной базе Госдумы.