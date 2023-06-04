Рогов рассказал о попытке ВСУ прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа

Противник потерял не менее 10 единиц бронетехники, около 50 бойцов и был отброшен, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), включая польских наемников, в воскресенье попытались прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее 10 единиц бронетехники и около 50 бойцов и были отброшены назад. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:00 мск боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском фронте в районе Времевского выступа. <...> Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из третьей штурмовой группы польского корпуса. <...> По состоянию на 16:00 максимальная глубина, на которую смогли вклиниться объединенные силы украинских нацистов и польских наемников, доходила до 400 м. Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери (не менее 10 единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций", - написал он Telegram-канале.

Рогов уточнил, что "сейчас идут активные боевые действия". "Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнем", - добавил он.

По данным Рогова, основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное). В штурме приняли участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1, отметил он.