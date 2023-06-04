В МО РФ сообщили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в Белгородскую область

В ведомстве заявили, что по ДРГ нанесли артиллерийский удар

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подразделения Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявили попытку диверсантов проникнуть через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, по ним нанесен артиллерийский удар, противник отошел. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

"4 июня 2023 года подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ - прим. ТАСС) украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - заявили в ведомстве.

В министерстве также рассказали о нанесении по противнику артиллерийского удара, в результате которого он оказался "рассеян и отошел".