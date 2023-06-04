В ЦПВС заявили, что боевики блокируют выезд студентов из зоны деэскалации для обучения

Такие действия являются грубым нарушением положений астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выезду студентов через границы зоны деэскалации для обучения в сирийских вузах. Об этом заявил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать обращения от жителей населенных пунктов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации, о блокировании боевиками незаконных вооруженных формирований выезда студентов на подконтрольную сирийским властям территорию", - сообщил Гуринов.

По его данным, за разрешение покинуть территорию Идлибской зоны деэскалации, чтобы продолжить обучение в сирийских вузах, боевики требуют со студентов и их семей "откупные выплаты" в размерах, значительно превышающих имеющиеся накопления.

"Действия боевиков являются грубым нарушением положений астанинских соглашений, гарантирующих возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе для получения образования", - заявил заместитель руководителя российского ЦПВС.

Гуринов также информировал, что продолжается работа по организации прохода детей через пункт пропуска "Тайха" на подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики территорию для сдачи выпускных экзаменов в школах Алеппо. За сутки обеспечен переход 2 385 школьников.