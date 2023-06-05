ВСУ не добились успеха при попытке наступления на южнодонецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери Вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. <…> Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. "В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант особо отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, который является командующим объединенной группировкой войск, находился на одном из передовых пунктов управления на этом направлении.