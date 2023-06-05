4 июня, 22:17,
обновлено 4 июня, 22:32
Военная операция на Украине

ВСУ не добились успеха при попытке наступления на южнодонецком направлении

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери Вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. <…> Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. "В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант особо отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, который является командующим объединенной группировкой войск, находился на одном из передовых пунктов управления на этом направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация