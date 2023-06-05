4 июня, 23:33
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке масштабного наступления

На видеозаписи видно уничтожение различных образцов бронетехники украинских военных

© Минобороны РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.

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На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, показано уничтожение различных образцов бронетехники ВСУ, среди которых боевые машины пехоты и колесные бронемашины. Украинская техника двигалась по полю между полосами лесопосадок.

В Минобороны России сообщали, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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