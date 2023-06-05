В Минобороны сообщили об ударе ТОС "Солнцепек" по бригаде украинской теробороны в ЛНР

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский пояснил, что на купянском направлении артиллерийские расчеты уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" ВСУ

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Подразделения РХБЗ огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское", - сказал Зыбинский.

По его данным, авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерийские расчеты группировки огнем из гаубиц "Мста-С" уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" противника в районе урочища Ревучий и танк в районе населенного пункта Берестовое". Также средствами противовоздушной обороны, огнем из зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека-100".