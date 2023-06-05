К учениям в дальней морской зоне приступили 11 тыс. военных ТОФ

В маневрах задействовали более 60 кораблей

© Пресс-служба Тихоокеанского флота/ ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота приступили к отработке задач оперативных учений, которые стартовали в акватории Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в учениях группировки сил флота задействовали более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 35 летательных аппаратов морской авиации. В маневрах принимают участие береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

В министерстве рассказали, что во время практических действий корабельные тактические группы вместе с морской авиацией ищут подводные лодки условного противника, а также следят за ними. Они должны выполнить учебно-боевые маневры по надводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Военные отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В Минобороны добавили, что силы флота развернули в назначенных районах. Военнослужащие уже начали отрабатывать задачи по планам учения.