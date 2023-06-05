5 июня, 04:34
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об уничтожении за неделю более 2 тыс. солдат ВСУ и наемников

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что российским войскам удалось ликвидировать 70 автомобилей и пикапов

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили за неделю более 2 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на луганском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"За истекшую неделю, по данным МО РФ, на луганском тактическом направлении уничтожено порядка 2,3 тыс. украинских боевиков и наемников, 70 автомобилей и пикапов, 24 различных боевых бронированных машин, три танка, 58 гаубичных и реактивных артиллерийских систем", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 июня сообщил, что российские военнослужащие уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский и Кременная в ЛНР. 

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