5 июня, 06:28
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили позицию противника в Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах региона, потери ВСУ составили 18 военных

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по позиции одного из подразделений ВСУ в островной зоне в Херсонской области, 18 военных ВСУ уничтожены, 14 получили ранения. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом, позиция одного из подразделений ВСУ. Потери - 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация