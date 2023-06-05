ВС РФ уничтожили позицию противника в Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах региона, потери ВСУ составили 18 военных

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по позиции одного из подразделений ВСУ в островной зоне в Херсонской области, 18 военных ВСУ уничтожены, 14 получили ранения. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом, позиция одного из подразделений ВСУ. Потери - 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.