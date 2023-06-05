В ЛНР сообщили об активизации ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на купянском направлении российские силы отмечают увеличение артиллерийских обстрелов со стороны противника

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С самого утра (5 июня - прим. ТАСС) в нашей зоне ответственности наблюдается активизация противника в принципе на всех направлениях: на купянском, краснолиманском и на донецком", - сказал он.

Марочко уточнил, что на купянском направлении российские силы отмечают увеличение артиллерийских обстрелов со стороны противника. "Сейчас украинские боевики довольно интенсивно обстреливают не только наши позиции, но и близлежащие к Купянску районы. Также отмечаются действия украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, на краснолиманском участке фронта противник пытается прорвать оборону сил РФ на протяжении последних двух суток. "Идут действия наступательного характера, но наши военнослужащие отражают все атаки. На данный момент ситуация хоть и сложная, но контролируемая", - рассказал Марочко.

Он также сообщил, что украинские войска "довольно активно наносят удары из артиллерии по району Соледара" в ДНР. "Но каких-то существенных успехов у вооруженных формирований Украины нет", - рассказал собеседник агентства.

Марочко подчеркнул, что военнослужащие Южной группировки войск на данный момент "справляются со всеми вызовами со стороны врага".