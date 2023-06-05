Картаполов: участниками боевых действий надо признать всех силовиков на границе с Украиной

Глава комитета Госдумы по обороне при этом подчеркнул, что должно быть организовано "четкое и тесное" взаимодействие всех силовых структур, которые выполняют задачи в приграничной полосе.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Статус участника боевых действий надо предоставить представителям всех силовых структур, выполняющим задачи в приграничной полосе с Украиной. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы как законодатели сейчас будем делать все, что от нас зависит, чтобы те люди, которые там (на границе с Украиной - прим. ТАСС) выполняют задачи, они получили статус таких же участников боевых действий, как и те, кто выполняет задачу в рамках специальной военной операции", - сказал Картаполов.

При этом он подчеркнул, что должно быть организовано "четкое и тесное" взаимодействие всех силовых структур, которые выполняют задачи в приграничной полосе.