Песков заявил, что Путин по теме СВО остается на связи с ответственными на местах

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что публиковать стенограммы этих разговоров не планируется

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по теме специальной военной операции (СВО) регулярно остается на связи с ответственными на местах, но публиковать стенограммы таких бесед не планируется, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, ранее сообщалось о телефонных разговорах Путина с главой атакованного Вооруженными силами Украины Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым.

"Президент традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет об СВО, и наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, все это по команде президента достаточно оперативно делается", - сказал представитель Кремля. В ответ на уточняющий вопрос, не планируется ли публиковать стенограммы таких бесед, Песков пояснил: "Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы".

Как ранее рассказал Алаудинов, Путин в телефонном разговоре "действительно проявил отеческую заботу о бойцах" и заверил, что они будут обеспечены всем необходимым. По итогам беседы с Ждановым также сообщалось, что президент выслушал доклад о ситуации и дал все необходимые поручения.