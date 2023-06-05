5 июня, 10:06,
обновлено 5 июня, 10:23
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, уничтожено до 425 украинских военных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки до 425 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе боев на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметил он.

По словам Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики.

"Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - добавил официальный представитель Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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