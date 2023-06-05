Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, уничтожено до 425 украинских военных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки до 425 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе боев на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - отметил он.

По словам Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики.

"Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.