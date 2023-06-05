Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери со стороны Украины составили до 300 военных, 16 танков, 26 бронемашин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в ходе безуспешного наступления на южнодонецком направлении 4 июня составили до 300 военных, 16 танков, 26 бронемашин. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. Противник поставленных целей не добился", - сказал он.

По данным МО РФ, за сутки на этом направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.