5 июня, 10:11,
обновлено 5 июня, 10:28
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о срыве попытки двух украинских групп проникнуть в Белгородскую область

© Минобороны России

По данным ведомства, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Вчера подразделениями Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - заявил Конашенков.

По его словам, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. "Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль", - сказал Конашенков.

Также ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили пять украинских минометных взводов, уничтожили боевую машину РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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