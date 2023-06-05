МО РФ сообщило о срыве попытки двух украинских групп проникнуть в Белгородскую область

По данным ведомства, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вчера подразделениями Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", - заявил Конашенков.

По его словам, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. "Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль", - сказал Конашенков.

Также ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили пять украинских минометных взводов, уничтожили боевую машину РСЗО "Град" в районе Волчанска Харьковской области, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории.