МО РФ: средства ПВО России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР

В ведомстве также сообщили об уничтожении 13 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27, перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 8 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской Народной Республики, Владимировка, Кирилловка и Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Забарино Херсонской области.

Также по его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

По информации ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 433 самолета, 236 вертолетов, 4 486 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 431 танк и других боевых бронированных машин, 1 114 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 688 единиц специальной военной автомобильной техники.