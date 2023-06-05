5 июня, 10:14,
обновлено 5 июня, 10:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Херсонской области

© Минобороны России

По данным ведомства, на херсонском направлении также за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-30

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, на херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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