МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Херсонской области

По данным ведомства, на херсонском направлении также за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-30

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, на херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30.