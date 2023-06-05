5 июня, 10:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об активных боевых действиях "Ахмата" в центральной части Марьинки

© Минобороны России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Отряд специального назначения "Ахмат" в течение минувших суток вел активные боевые действия в центральной части Марьинки на донецком направлении.

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Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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