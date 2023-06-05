МО РФ сообщило об уничтожении САУ "Акация" и "Нона-С" на краснолиманском направлении

По данным ведомства, в районе населенного пункта Кузьмино ЛНР также ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на краснолиманском направлении более 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Нона-С". Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Нона-С", - сказал Конашенков.