5 июня, 10:12,
обновлено 5 июня, 10:27
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 90 военных

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов в районе населенного пункта Малиновка

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении составили до 90 военнослужащих, также был уничтожен склад боеприпасов. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20, - сказал он. - Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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