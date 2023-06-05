5 июня, 11:11
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили, что силы РФ контролируют все свои позиции на сватовско-кременском участке

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, информацию об успехах украинской армии на этом направлении распространяют близкие к Киеву источники

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские силы удерживают контроль над всеми своими позициями на сватовско-кременском участке фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Ни одна наша позиция не сдана. Все держат оборону, но действительно ситуация сложная", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Марочко, информацию об успехах украинской армии на этом направлении распространяют близкие к Киеву источники, в том числе бывший глава администрации подконтрольной Украине части ЛНР Сергей Гайдай. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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