В ЛНР заявили, что силы РФ контролируют все свои позиции на сватовско-кременском участке

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, информацию об успехах украинской армии на этом направлении распространяют близкие к Киеву источники

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские силы удерживают контроль над всеми своими позициями на сватовско-кременском участке фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Ни одна наша позиция не сдана. Все держат оборону, но действительно ситуация сложная", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Марочко, информацию об успехах украинской армии на этом направлении распространяют близкие к Киеву источники, в том числе бывший глава администрации подконтрольной Украине части ЛНР Сергей Гайдай.