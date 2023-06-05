Пушилин: положение ВСУ в Марьинке затруднительно после переброски туда спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее сообщил, что силы РФ освободили примерно 70% территории Марьинки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении находятся в затруднительном положении после переброски туда спецназа "Ахмат". Об этом в понедельник заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Алаудинов (заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" - прим. ТАСС), заступили, мы видим <...> определенные продвижения, они очень серьезно потеснили противника. Говорить, что Марьинка сегодня-завтра будет полностью освобождена, не приходится, но мы видим, что противник находится в очень затруднительном положении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

1 июня Алаудинов сообщил, что силы РФ освободили примерно 70% территории Марьинки.

31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров информировал, что спецназ "Ахмат" передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на донецком направлении, зоной ответственности становятся территории ДНР.