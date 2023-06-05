Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

В Минобороны сообщили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в сопровождении самолетов МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил (ВВС) РФ и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около 5 часов", - сказали в ведомстве. Там отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Там также подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.