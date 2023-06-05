Минобороны РФ сообщило о новых попытках атак ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что противник понес значительные потери и был отброшен на исходные позиции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать российские позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в понедельник.

"Противник предпринял новые попытки проведения атак на южнодонецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что попытки противника 4 июня прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении не увенчались успехом. "В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике", - рассказали в министерстве, уточнив, что только 31-я механизированная бригада ВСУ, которая атаковала в районе Нескучного, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе 3 БМП "Брэдли". Взято в плен пять украинских военнослужащих.