5 июня, 19:53,
обновлено 5 июня, 19:59

Минобороны предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС

Евгений Епанчинцев/ ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

В ведомстве указали, что при этом будет использоваться телефонный номер призывника, который зафиксирован на портале государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

В настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки. 

Теги:
Россия
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