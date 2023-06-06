Группировка "Восток" остановила наступление ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны России сообщили, что атакующие соединения и воинские части Вооруженных сил Украины понесли существенный урон

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения российской группировки "Восток" остановили наступление противника на южнодонецком направлении, которое продолжилось 5 июня. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России во вторник.

"В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления. Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что также противник начал наступление в направлении совхоза "Октябрьский" и Новодонецкого силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого стали подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

"По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился", - сообщили в министерстве, подчеркнув, что атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.