Штурмовики Су-25 ударили ракетами по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30, "Мста-Б" и четыре грузовика подвоза боеприпасов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшимся контратаковать на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших попытки вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении", - сказал Савчук.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам противника в районах Петровское, Невское и Торское.

По данным Савчука, на сватовском направлении огнем артиллерии российской группировки поражены позиции 66-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 и "Мста-Б", а также четыре грузовика подвоза боеприпасов противника. Зенитными ракетными комплексами уничтожены беспилотные летательные аппараты и снаряд РСЗО Himars в районе населенного пункта Нововодяное.