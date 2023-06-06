Барнаульские ракетчики вывели пусковые установки "Ярс" на маршруты боевого патрулирования

Они отработают задачи по рассредоточению в лесной зоне и маскировке, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Барнаульской ракетной дивизии вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", - информировали в ведомстве.

Там пояснили, что ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В министерстве уточнили, что расчеты ПГРК "Ярс" выполнят марш протяженностью до 100 км, задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".

В ведомстве отметили, что плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.