В ЛНР заявили, что ВСУ начали применять тактику карусели на сватовско-кременском участке

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что тактика заключается в использовании бронетехники не только для ведения огня, но и для перевозки личного состава

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на сватовско-кременском участке фронта, начали применять тактику карусели, заключающуюся в использовании бронетехники не только для ведения огня, но и для перевозки личного состава, вывоза раненых и тел погибших.

Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На сватовско-кременском участке противник использует тактику карусели. На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь", - сказал он.

Марочко отметил, что "после выработки боекомплекта" украинские солдаты грузят в бронетехнику убитых и раненых. Затем машина возвращается для дозаправки и пополнения боекомплекта, после чего "идет на следующий аналогичный круг", пояснил он.