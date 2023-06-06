В МО РФ сообщили о срыве попытки ВСУ провести разведку боем в районе Яковлевки

По данным ведомства, "противник понес значительные потери"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск помешали Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделениями Южной группировки войск сорвана попытка проведения ротации военнослужащих на передовых позициях 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка и 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотаревки. Также противник понес значительные потери в живой силе и военной технике в результате неудавшейся попытки провести разведку боем в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, группами спецназа соединения Южного военного округа выявлены объекты противника на авдеевском направлении, координаты которых были переданы средствам артиллерии соединения 8-й общевойсковой армии. "В результате уничтожены три группы пехоты, блиндаж и автомобиль типа "пикап" украинских войск", - сказал Астафьев.

Также он сообщил, что расчетом самоходного артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" мотострелковой дивизии уничтожен командный пункт батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Парасковиевка.