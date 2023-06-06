6 июня, 09:15,
обновлено 6 июня, 09:36
Военная операция на Украине

Замкомандира бригады "Дон" сообщил, что ВСУ покидают устье Днепра после прорыва ГЭС

Сергей Юрченко отметил, что российские позиции целы

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за подъема уровня воды в Днепре после разрушения конструкций Каховской ГЭС оставляют свои позиции на островах в устье Днепра. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко, подразделения которого занимают левый берег Днепра.

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"Вода действительно поднялась, но наши позиции целы. ВСУ бегут с островов, там значительно все затопило", - сказал собеседник агентства.

На Каховской ГЭС 6 июня вследствие украинского обстрела произошло разрушение задвижек, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды.  

Теги:
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