Замкомандира бригады "Дон" сообщил, что ВСУ покидают устье Днепра после прорыва ГЭС

Сергей Юрченко отметил, что российские позиции целы

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за подъема уровня воды в Днепре после разрушения конструкций Каховской ГЭС оставляют свои позиции на островах в устье Днепра. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко, подразделения которого занимают левый берег Днепра.

"Вода действительно поднялась, но наши позиции целы. ВСУ бегут с островов, там значительно все затопило", - сказал собеседник агентства.

На Каховской ГЭС 6 июня вследствие украинского обстрела произошло разрушение задвижек, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды.