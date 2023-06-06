6 июня, 13:05,
обновлено 6 июня, 13:26
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным главы Минобороны РФ, потери ВСУ за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинский режим в последние трое суток предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, но ни на одном из них не добился успеха и понес значительные потери. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.

По словам Шойгу, 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. "Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - уточнил министр.

Как сообщил Шойгу, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка.

"Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация