Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

По данным главы Минобороны РФ, потери ВСУ за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинский режим в последние трое суток предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, но ни на одном из них не добился успеха и понес значительные потери. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.

По словам Шойгу, 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. "Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - уточнил министр.

Как сообщил Шойгу, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка.

"Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил Шойгу.