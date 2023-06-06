6 июня, 13:10

Путин присвоил командующему Черноморским флотом Соколову звание адмирала

Также звание адмирала получил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Владимир Касатонов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания адмирала командующему Черноморским флотом РФ Виктору Соколову. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Также звание адмирала получил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Владимир Касатонов.

Соколов с 2020 года возглавлял Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, 19 августа 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сменив на этом посту адмирала Игоря Осипова. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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