6 июня, 13:14,
обновлено 6 июня, 13:20
Военная операция на Украине

Шойгу отметил проявленный российскими солдатами и офицерами мужество и героизм

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские солдаты и офицеры, сорвав попытки наступления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), проявили мужество и героизм. Об этом заявил во вторник министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад", - сказал он. "Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери", - отметил Шойгу.

Министр обороны отметил особый героизм в отражении атак ВСУ 3-й роты 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и майора Владимира Положенцева.

"Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича", - сказал Шойгу.

По его оценке, эти подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения ВСУ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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