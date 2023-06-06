Путин похвалил бойца СВО, который вывел товарищей из окружения

По сведениям телеканала "Россия-24", Юрий Желанов за свой подвиг был удостоен звания Героя России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично звонил участнику специальной военной операции, командиру роты Юрию Желанову, который, несмотря на ранение, помог выйти из окружения своим товарищам, в том числе другим раненым. Сюжет со словами самого бойца из госпиталя показал телеканал "Россия-24".

По данным телеканала, Желанов за свой подвиг был удостоен звания Героя России.

"Побеседовали [с президентом], да, он интересовался: как, что произошло, интересовался за мое состояние, за медицинское обеспечение", - рассказал Желанов.

"Он меня похвалил, очень было приятно", - добавил военнослужащий. По словам бойца, президент ему лично сообщил о представлении к высшей награде.