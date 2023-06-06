Шойгу: Киев ночью подорвал сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий

Как отметил глава Минобороны РФ, Киевский режим совершил теракт, который будет иметь долговременные экологические последствия, чтобы не допустить наступления российской армии на этом участке фронта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подрыв сооружений Каховской ГЭС, который привел к затоплению значительных территорий, был совершен киевским режимом. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", - сказал он.

Министр добавил, что цель подрыва Киевом Каховской ГЭС заключается в переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступления.

Он указал, что киевский режим совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС. "Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении", - сказал Шойгу.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, Киевский режим совершил на Каховской ГЭС теракт, который будет иметь долговременные экологические последствия, чтобы не допустить наступления российской армии на этом участке фронта.

"С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия", - заявил Шойгу.

Он отметил, что ВСУ переходят к обороне правого берега Днепра, об этом говорит сооружение защитных позиций. "Противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", - сказал он.

По данным Шойгу, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской. "По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - сказал он.