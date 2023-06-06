Провал наступления Киева и цели теракта на Каховской ГЭС. О чем заявил Шойгу

Российские военные в последние дни отразили все попытки "давно обещанного наступления" Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Киев, не добившись успеха, решил перебросить силы с херсонского направления, а чтобы обезопасить себя, устроил теракт на Каховской ГЭС. ТАСС собрал основные заявления министра.

Провал украинского наступления

4 июня две механизированные бригады ВСУ пытались наступать на пяти направлениях, но "ни на одном из них противника успеха не добился" и "понес значительные потери": 300 человек, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

5 июня Киев бросил в бой уже пять бригад на семи направлениях, но был остановлен и понес еще более ощутимые потери: более 1 600 человек и 28 танков, включая 8 танков Leopard и 3 колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой боевой техники, в основном иностранной. "Своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери".

Российские военные при отражении украинского наступления продемонстрировали мужество и героизм: "Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад".

Потери сторон

За три дня боевых действий на всех направлениях Украина потеряла до 3 715 человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 5 самолетов, 2 вертолета и 53 беспилотника.

Российские потери оказались в разы меньше: "Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий".

Подрыв Каховской ГЭС

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит на властях Украины, которые решили высвободить свои подразделения под Херсоном.

"Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении".

Украинские силы на правом берегу Днепра перешли к обустройству оборонительных позиций, а подрыв ГЭС призван не допустить на этом участке "наступательных действий российской армии".

Теракт на Каховской ГЭС будет иметь "долговременные экологические последствия", а значительное увеличение сброса воды с Днепропетровской ГЭС приведет к "еще большему затоплению территорий". Последний факт свидетельствует о "заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии".