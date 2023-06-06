6 июня, 14:47
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Цель удара достигнута, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель удара была достигнута.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, назначенный объект был поражен. "Цель удара достигнута", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация