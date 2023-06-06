МО РФ сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель удара была достигнута.
Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ", - заявил Конашенков.
По его словам, назначенный объект был поражен. "Цель удара достигнута", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.