МО РФ сообщило о пресечении деятельности четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Также уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Западная группировка российских войск за сутки пресекла на купянском направлении деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля и 3 установки реактивной системы залпового огня "Град".