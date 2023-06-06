6 июня, 14:49
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении более 260 военных ВСУ при отражении атак на Артемовск

Также ликвидированы 2 установки РСЗО "Град", 3 САУ "Гвоздика", 1 САУ Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы Д-30 и "Мста-Б"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 260 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отражении атак на Артемовск.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, 2 установки РСЗО "Град", 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказал он.
  

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