МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на артемовском направлении

Также отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские войска отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, обхода и вклинения в оборону в районе Берховки не допущено.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артемовска активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", - сказал он.