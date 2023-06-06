МО РФ сообщило об уничтожении на краснолиманском направлении до 60 военных ВСУ

Также ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал Конашенков.

