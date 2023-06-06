6 июня, 14:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на краснолиманском направлении до 60 военных ВСУ

Также ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал Конашенков.
  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация