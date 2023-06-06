6 июня, 14:52
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении складов боеприпасов трех бригад ВСУ в двух регионах

Также поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три склада боеприпасов противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

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Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах. 

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