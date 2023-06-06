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Военная операция на Украине

ПВО РФ сбили украинский Су-27 и два Су-25 в Херсонской области и ДНР

Также за сутки перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM и 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области и Донецкой Народной Республике, а также истребитель Су-27 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики. А также истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики. Сбиты также два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, за сутки "перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". "Кроме того, уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Урожайное, Токмак и Пшеничное Запорожской области", - добавил он. 

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